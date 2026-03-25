O Governo do Paraná, por meio do Detran-PR, publicou nesta quarta-feira (25) a lista de selecionados para o primeiro edital do programa CNH Social , que oferece gratuitamente aulas de condução de veículos e isenta os candidatos de todas as taxas relativas aos exames, testes teóricos e prático. São 4 mil selecionados na modalidade “Habilita”, voltada para a primeira habilitação nas categorias A (motos) ou B (carros). Para os candidatos que optarem pela categoria B, a CNH já virá com a observação EAR (Exerce atividade remunerada).

Agora, os candidatos têm até o dia 31 de março para confirmar o interesse pela vaga no portal próprio do programa www.cnhsocial.detran.pr.gov.br, onde também poderá acompanhar todas as etapas de sua formação através de uma linha do tempo.

“Estamos muito felizes em anunciar os primeiros selecionados para esse programa fundamental que vai transformar a vida de muitas famílias paranaenses. Uma carteira de motorista pode ser a chave de um emprego melhor, vai facilitar o cotidiano das pessoas, promover o comércio e o turismo, além de aumentar a autonomia de locomoção, principalmente das mulheres, mães de família, que são a maioria desse programa”, destacou Santin Roveda, presidente do Detran-PR.

PRÓXIMOS PASSOS – Após a confirmação de interesse na vaga, os candidatos já poderão agendar a biometria e os exames de aptidão física e de avaliação psicológica. Candidatos que têm a Carteira de Identidade no novo formato não precisarão passar pela biometria pois o sistema importa esses dados direto do Sistema Nacional de Identificação Civil (ICN), caso contrário, será necessário agendar na Ciretran mais próxima da sua casa.

Após a biometria e os exames, os candidatos devem realizar as aulas teóricas por meio do aplicativo CNH do Brasil, da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), e emitir o certificado de conclusão do curso para estar apto a realizar o exame teórico na Ciretran mais próxima da sua casa.

Na última fase, após a aprovação no exame teórico, os candidatos serão distribuídos, de forma randomizada, para as autoescolas parceiras do programa de suas cidades, onde realizarão 10h/aula necessárias para o exame prático. Caso o candidato reprove no exame, ele terá direito a mais 5h/aula antes do primeiro reteste, de forma gratuita.

“A CNH Social é um programa completo, e garante gratuidade do início ao fim, em todas as etapas, que o candidato vai poder acompanhar todas esse trajeto no portal inteligente próprio, até finalmente estar habilitado. Agora é foco total nos estudos para passar nos testes rigorosos do Detran-PR”, ressaltou Santin.

SEGUNDA CHAMADA – Quem não foi selecionado nesta primeira listagem, ainda tem a chance de ser selecionado na segunda chamada do edital com as vagas que não forem confirmadas no prazo ou de desistentes. Confira as datas

– Publicação do Resultado da 2ª Chamada – 1º de abril.

– Prazo de Confirmação de Interesse na Vaga – 2 à 9 de abril.

“Quem não foi selecionado ainda nesta primeira leva, ainda temos a segunda chamada do edital, além de outros editais previstos tanto na modalidade Habilita, quanto na modalidade Profissionaliza que é para as categorias C, D e E, que é pra quem quer dirigir ônibus, caminhão e assim melhorar a renda da sua família”, completou Santin Roveda.