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Na tarde de quarta-feira, 25 de março, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão significativa de entorpecentes em Cambará, município do norte do Paraná, próximo à divisa com São Paulo. A operação ocorreu por volta das 12h, no km 18 da BR-369, quando agentes abordaram uma caminhonete VW Saveiro.

Durante a fiscalização, os policiais perceberam sinais de nervosismo no condutor, um homem de 30 anos já conhecido por envolvimento em tráfico de drogas. As respostas contraditórias sobre sua viagem aumentaram as suspeitas. Ao inspecionar o veículo, os agentes identificaram indícios de alteração nas laterais da carroceria, onde estavam escondidos diversos tabletes de drogas.

O material apreendido somou aproximadamente 22,5 quilos, distribuídos em 6 kg de cloridrato de cocaína, 2,5 kg de haxixe e 14 kg de crack. Segundo o próprio motorista, a carga teria sido embarcada em Iporã, cidade paranaense próxima à fronteira com o Paraguai, e tinha como destino o estado de São Paulo.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia