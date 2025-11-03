O Festival Jacarezinhense da Canção (Fejacan 2025) terá distribuição gratuita de ingressos para o público nos dias 5, 6 e 7 de novembro, em dois períodos: das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h, no Cine Teatro Iguaçu.

Cada pessoa poderá retirar até dois ingressos, mediante retirada presencial.

A ação tem como objetivo garantir o acesso organizado do público às apresentações da Mostra de Música do Fejacan, que acontecerá nos dias 7 e 8 de novembro, com encerramento no sábado (8), em grande estilo, com o show da cantora Wanderléa.

Durante a retirada dos ingressos, o público é convidado a participar da Campanha Solidária do Fejacan, com a doação de um brinquedo novo ou usado em bom estado, que será destinado a ações sociais voltadas a crianças do município.

A programação completa do Fejacan 2025 e outras informações estão disponíveis nos canais oficiais do Sesc PR e da Prefeitura de Jacarezinho.