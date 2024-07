O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (12) um alerta amarelo de temporal e rajadas de vento de até 60 km/h. Há risco de chuvas fortes e uma forte onda de frio.

Conforme o Inmet, o volume de chuva deve variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Além disso, há risco de corte de energia, descargas elétricas, alagamentos e queda de galhos. Contudo, as chances são baixas.

As regiões mais afetadas pelo temporal com rajadas de vento no Paraná são: metropolitana de Curitiba, central, noroeste, sudoeste. Oeste e algumas cidades do norte paranaense.

Municípios como Curitiba, Guarapuava, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa estão entre os mais afetados.