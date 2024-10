O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seed-PR), publicou nesta nesta sexta-feira (11) o edital Nº 0187/2024 referente à ampliação em mais 1.100 vagas do concurso público para o provimento do cargo de professor e pedagogo da rede estadual de ensino do Paraná. Eles foram aprovados no concurso realizado em junho de 2023 e se somam aos 2.301 já nomeados ao longo do ano, chegando agora, com o novo chamamento, a 3.401 profissionais convocados por meio do certame.

Para consultar o número de vagas por componente curricular e município clique AQUI .

Alistagem com os nomes dos profissionais a serem chamados deve ser divulgada dentro dos próximos dias, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) , responsável pela organização do concurso).

“As novas convocações representam importante avanço para a educação pública paranaense, ao ampliar a equipe de docentes em áreas estratégicas e essenciais para o desenvolvimento dos alunos da rede estadual”, afirma o secretário estadual da Educação, Roni Miranda. O último concurso voltado à contratação de novos professores havia acontecido há uma década, em 2013.