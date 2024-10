Na noite de sexta-feira, 11 de outubro, por volta das 21h50, uma residência na Rua Apucarana, no Parque Bela Vista, em Jacarezinho-PR, foi invadida. O criminoso furtou duas televisões, uma coberta e diversos utensílios pequenos. No momento do crime, não havia moradores na casa.

Ao retornar, a moradora encontrou a residência revirada e constatou a falta de seus pertences. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para registrar a ocorrência. A proprietária formalizou um boletim de ocorrência. As autoridades solicitam que, caso alguém tente vender televisões, cobertas ou outros objetos suspeitos, a população entre em contato com a Polícia Militar pelo número 190.

