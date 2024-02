O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, esteve durante esta semana em Brasília (DF) na busca por agilizar a liberação de recursos para duas importantes obras de infraestrutura rural: a ponte do bairro 100 Alqueires e a pavimentação da estrada do bairro Ouro Grande.

Nas agendas na capital federal, o gestor se reuniu com o deputado federal Diego Garcia, que deve destinar uma emenda para as obras de reconstrução da ponte dos 100 Alqueires, na divisa do município com Santo Antônio da Platina via PR-515.

A ponte dos 100 Alqueires é uma importante rota de ligação entre Jacarezinho e Barra do Jacaré, passando pela zona rural de Santo Antônio da Platina, sendo assim uma obra que vai colaborar muito com a mobilidade e escoamento das safras na região.

Já com relação à pavimentação da estrada rural do Ouro Grande, a reunião foi com o ministro Waldez Góes, do Desenvolvimento Regional, que sinalizou para uma liberação rápida do recurso. O projeto prevê a pavimentação asfáltica em tratamento superficial duplo (TSD) de um trecho de 3 quilômetros de extensão, beneficiando cerca de 50 famílias que vivem no Ouro Grande, além da comunidade rural do Laranjal e outros bairros vizinhos.

A expectativa é que as duas obras tenham início nos próximos meses. Para o prefeito, as agendas mostram a preocupação com a infraestrutura rural de Jacarezinho. “Tivemos e temos obras históricas de infraestrutura, como pavimentações de bairros como o Jardim Panorama, Jardim Castro, Jardim Europa e tantos outros. Também recuperamos inúmeras pontes e trechos de estrada na zona rural, mas agora podemos ter projetos ainda maiores e que vão beneficiar um grande número de moradores”, pontua Palhares.