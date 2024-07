A EPR Litoral Pioneiro anuncia a data de início de sua Operação na PR-092: à zero hora do dia 28 de agosto. A partir de então, os usuários da rodovia terão à disposição uma estrutura completa no suporte operacional, além do atendimento pelo número de emergência da concessionária, o 0800 277 0153 que funciona 24h.

O trecho da PR-092 sob concessão da EPR Litoral Pioneiro está entre os municípios de Santo Antônio da Platina e Jaguariaíva. A extensão de 127 quilômetros é extremamente importante e estratégica para a economia paranaense, mas até então não havia sido concessionada.

“Iremos promover investimentos significativos na rodovia e segurança para os usuários. Já conquistamos melhorias importantes nos demais trechos sob concessão e agora é o momento de proporcionarmos a qualidade na PR-092”, comenta o diretor-presidente da EPR Litoral Pioneiro, Marcos Moreira. Ele explica ainda que o início dos trabalhos na PR-092, seis meses após os demais trechos, era algo já previsto em contrato.

Operação

Com o início das atividades operacionais, os usuários terão acesso ao atendimento com guinchos para veículos pesados e veículos leves, caminhão pipa, caminhão de resgate de animais e veículos de inspeção de tráfego. Além disso, estará à disposição três ambulâncias para atendimento de emergência, com apoio médico e de profissionais da saúde. Os serviços também podem ser solicitados pelo 0800 277 0153, canal de atendimento da concessionária.

A operação prevê ainda três Bases Operacionais, em Arapoti, Wenceslau Braz e Joaquim Távora, e três unidades de Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU’s – que neste momento funcionarão de forma temporária, mas terão todo suporte ao usuário, contando inclusive com ar-condicionado, banheiros, fraldário, sala de atendimento e totem para acionamento de serviços da concessionária. A partir de fevereiro de 2025, as unidades serão remodeladas e ganharão estruturas modernas e definitivas.

Obras e melhorias

A partir deste mês de julho, a PR-092 recebe também uma série de obras, com o objetivo de garantir segurança e trafegabilidade na rodovia. Os serviços iniciais compreendem melhorias no pavimento, na sinalização vertical e horizontal, além de serviços de conservação, como roçada e poda.

Os serviços serão realizados ao longo da rodovia, transformando a PR-092 em um verdadeiro canteiro de obras. Por isso, a concessionária conta com a paciência dos moradores e motoristas. A previsão é de trabalhos simultâneos em oito trechos, no auge dos serviços, com mais de 100 profissionais atuando das 7h às 19h, de segunda a sábado. Para garantir a fluidez do tráfego durante a execução dos serviços, a concessionária implantará o sistema ‘Pare-Siga’.

“Não há outra maneira de realizar intervenções sem a interrupção no tráfego. O sistema ‘Pare e Siga’ é necessário para que as melhorias sejam realizadas e levadas para a população. Além da paciência dos motoristas, orientamos também que sigam a sinalização nos locais e, se possível, trafeguem em horários ou em rotas alternativas, especialmente nos trechos urbanos”, reforça Moreira.

Para obter informações sobre as condições das rodovias, os usuários podem acessar os canais de comunicação da EPR Litoral Pioneiro, como os perfis no X, Facebook e Instagram, e também pelo canal do Whatsapp. Os canais estão concentrados no Aplicativo da EPR Litoral Pioneiro, disponível para Android e IOS.

Sobre a EPR Litoral Pioneiro

A EPR Litoral Pioneiro, empresa do grupo EPR, é a concessionária responsável por administrar os 605 quilômetros de rodovias das regiões do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro no Paraná. Estão sob sua administração as rodovias federais BR-153, BR-277 – entre Curitiba e Paranaguá – e BR-369 e as estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855 que percorrem 27 cidades do estado, incluindo a capital Curitiba. O número de emergência da concessionária é 0800 277 0153. Acompanhe a EPR Litoral Pioneiro nas redes sociais: @eprlitoralpioneiro (Instagram e Facebook) e @EPRLPioneiro (Plataforma X).