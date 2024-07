No dia 02 de julho na 2ªSB/7ºSGBI – Jacarezinho e 06 de julho na sede do 7ºSGBI, o Corpo de Bombeiros foi palco de um evento marcante: a formatura da 1ª turma do Bombeiro Mirim.

O projeto, que teve início em março e término em julho, reuniu crianças da rede de ensino Municipal, com o objetivo de proporcionar conhecimento sobre prevenção de acidentes, cidadania e noções de primeiros socorros.

Durante os quatro meses de curso, os jovens participaram de diversas atividades práticas e teóricas, incluindo aulas sobre combate a incêndios, atendimento pré-hospitalar, orientação sobre segurança no trânsito e cuidados com o meio ambiente.

A programação também incluiu algumas atividades extras para disseminar a importância da prevenção de acidentes e da atuação dos bombeiros.

O curso do Bombeiro Mirim contou com a participação ativa do Cb QPBM Tiago (Jacarezinho) e Sd QPBM Quintino (Santo Antônio da Platina), que dedicaram tempo e conhecimento para instruir as crianças participantes.

As aulas foram planejadas para serem dinâmicas e interativas, buscando engajar os alunos e despertar neles o interesse pela área de segurança e prevenção.

A formatura, realizada no pátio do quartel, contou com a presença de familiares, autoridades locais e membros da corporação.

Em um momento de grande emoção, os formandos receberam seus certificados e prestaram juramento, comprometendo-se a aplicar os conhecimentos adquiridos em suas vidas diárias e a atuar como multiplicadores da cultura de prevenção.

O comandante do 7º SGBI, Major QOBM Eziquel Roberto Siqueira, destacou a importância do projeto para a comunidade: “A formação dos Bombeiros Mirins é um investimento no futuro. Esses jovens sairão daqui não apenas com novos conhecimentos, mas com uma visão mais ampla de cidadania e responsabilidade social.”

A realização do curso do Bombeiro Mirim é uma prova de que, através da educação e da prevenção, é possível construir uma sociedade mais segura e consciente.