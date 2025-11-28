O governador do Paraná Ratinho Junior, junto ao prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, lançou oficialmente nesta sexta-feira (28) as obras de duplicação da BR-153 entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina — uma demanda histórica do Norte Pioneiro. O investimento total é de aproximadamente R$ 600 milhões, com previsão de entrega para fevereiro de 2027.

A iniciativa é realizada pelo Governo Federal, por meio do Ministério dos Transportes e da ANTT, em parceria com o Governo do Estado do Paraná, e executada pela concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável por administrar 605 quilômetros de rodovias nas regiões do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro.

Equipes da EPR Litoral Pioneiro já iniciaram a duplicação de mais de 50 quilômetros da BR-153, do km 1 ao km 52. A nova configuração da rodovia vai transformar completamente a circulação, ordenando o tráfego urbano e rural e garantindo mais segurança para motoristas, motociclistas e transportadores de carga.

O projeto inclui estruturas que ampliam a capacidade de manobra, reduzem pontos de conflito e asseguram um fluxo mais estável e eficiente, beneficiando moradores, produtores rurais, empresas e motoristas que utilizam diariamente o trecho.

Obra que gera desenvolvimento e mais de 1.200 empregos

A duplicação deve gerar mais de 1.200 empregos diretos, movimentando diferentes áreas da economia regional e estadual. Além da BR-153, a concessionária também prevê, até o sétimo ano de contrato, investimentos significativos na modernização da BR-369 e da PR-092, consolidando o Norte Pioneiro como um dos principais vetores de desenvolvimento do Paraná.

As intervenções contemplam ainda trechos urbanos, com novos dispositivos, implantação de marginais e ampliações de capacidade, facilitando deslocamentos e garantindo mais segurança e fluidez.

Compromisso histórico atendido

Para o prefeito Marcelo Palhares, a obra representa a realização de um sonho coletivo e um marco para o futuro da região.

“Essa obra não é apenas mais uma intervenção na nossa malha viária. É um sonho antigo do Norte Pioneiro que agora se torna realidade. A duplicação da BR-153 vai salvar vidas, atrair investidores, gerar empregos e renda, e abrir novas portas para Jacarezinho e toda a região. Agradeço ao governador Ratinho Junior e à sua equipe por ouvir nossas reivindicações e priorizar essa obra tão essencial. Quem ganha é todo o Norte Pioneiro,” destacou Palhares.

Rodovia estratégica para o Brasil

A BR-153, a Transbrasiliana, é uma das principais artérias rodoviárias do país. Cortando o Brasil de Norte a Sul, ela é vital para o transporte de cargas e para a integração econômica nacional. Seu trecho no Norte Pioneiro desempenha papel decisivo na circulação regional, no escoamento da produção e na conexão entre municípios.

A modernização e duplicação reforçam o papel da região no mapa logístico brasileiro, preparando o Norte Pioneiro para um novo ciclo de crescimento sustentável e ampliando seu potencial de atração de investimentos.