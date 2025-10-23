O Governo do Paraná dará início na próxima semana às entregas regionalizadas dos primeiros kits bebê do programa Nascer Bem Paraná nos municípios de Loanda, São João do Ivaí e Pinhão. Nesta etapa, serão 461 kits distribuídos de forma conjunta, seguindo a divisão dos núcleos regionais, contemplando 38 cidades.

Na quarta-feira (29), 153 enxovais serão entregues em Loanda para distribuição a 18 municípios. Na quinta (30), 135 conjuntos em São João do Ivaí para 13 cidades da região, e outros 173 kits em Pinhão, contemplando sete municípios.

O programa Nascer Bem Paraná tem como objetivo garantir cuidado integral a gestantes, puérperas, recém-nascidos e bebês de famílias em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, 222 municípios foram selecionados para receber os kits, escolhidos com base em critérios técnicos da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef).

Serão distribuídos mais de 16 mil enxovais contendo itens essenciais para recém-nascidos — incluindo carrinho de bebê, roupas, produtos de higiene, acessórios de maternidade e materiais para o bem-estar — destinados exclusivamente às famílias vulneráveis. O investimento total é de cerca de R$ 10 milhões.

A entrega será feita de forma gradual, priorizando regiões com maior necessidade. A seleção dos municípios considerou indicadores sociais, como o Índice de Vulnerabilidade das Famílias (IVF-PR), o Índice de Desempenho Municipal – Dimensão Renda (IPDM), a taxa de mortalidade infantil e o número de gestantes com pré-natal adequado.

Segundo o secretário estadual do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, o impacto do programa vai além da entrega dos kits. “Queremos reduzir desigualdades sociais e riscos infantis nos primeiros anos de vida, além de fortalecer a política pública de atenção à infância e à maternidade no Estado”, afirmou.

O programa também prevê o acompanhamento das gestantes desde o pré-natal e das crianças até os mil primeiros dias de vida, etapa crucial para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. A execução será em parceria com as secretarias municipais de Assistência Social e Saúde, mediante adesão formal dos municípios.

CRITÉRIOS DE ATENDIMENTO – O programa atenderá gestantes a partir da 28ª semana de gravidez e puérperas até 30 dias após o parto. Também serão atendidas famílias inscritas no CadÚnico, beneficiárias do Programa Bolsa Família com renda per capita até a linha da pobreza.

Casos excepcionais de vulnerabilidade extrema, como famílias em situação de desabrigo, crianças com deficiência ou vítimas de violência doméstica, também poderão ser contempladas pelas ações, desde que sejam acompanhadas por relatório social das equipes técnicas municipais.

O número inicial de kits foi definido com base na média de nascimentos entre 2020 e 2023, considerando famílias enquadradas na linha da pobreza – algo em torno de R$ 665 por mês. Até o final deste ano, eles serão repassados aos municípios credenciados.

Para receber os kits, os municípios firmaram um Termo de Adesão, nomeando um responsável pelo programa. Também são responsáveis por organizar o armazenamento dos kits e manter o cadastro atualizado das famílias atendidas, além de alimentar os sistemas da Sedef com informações sobre o acompanhamento e prestação de contas.