A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (SEAP) alerta os cidadãos, principalmente os servidores públicos estaduais, sobre a tentativa de golpes relacionados à oferta e cobrança de empréstimos consignados.

Os golpistas utilizam os aplicativos de mensagem e chamadas telefônicas para entrar em contato com propostas de contratação de empréstimos com desconto na folha de pagamento ou afirmam que o cidadão está em atraso com as parcelas de um suposto contrato e exigem o pagamento dos juros.

A SEAP ressalta que não realiza esse tipo de contato e todos os serviços disponíveis para os servidores são informados apenas pelo site oficial da pasta ( www.seap.pr.gov.br ) ou no site do Sistema Automatizado de Consignações do Estado do Paraná ( www.prconsig.seap.pr.gov.br ), que apenas servidores estaduais podem acessar com login e senha de uso individual e intransferível.

A secretaria orienta a população e os servidores a não compartilharem os dados de acesso de suas contas pessoais ou de trabalho para terceiros.