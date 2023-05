Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um morador flagrou três homens tentando furtar a caixa de câmbio de um micro-ônibus, próximo a um posto de combustíveis as margens da PR-092, em Siqueira Campos/PR.

De acordo com a Polícia Militar, o morador interveio e o trio fugiu em um VW/Parati, de cor prata, com placas ANR-6751 de São Pedro do Turvo – SP, pela rodovia estadual. Os suspeitos foram detidos pouco tempo depois na BR-153, em Santo Antônio da Platina/PR. Nada de ilícito foi encontrado, mas o motorista estava com a carteira suspensa e o carro tinha pendências administrativas.

O veículo foi recolhido ao pátio da 4ª Companhia de Polícia Militar e os três suspeitos foram presos pelo crime de furto tentado.