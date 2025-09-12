Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou no cumprimento de nove mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da área urbana da cidade, todos vinculados a investigações de tráfico de drogas.
Durante a ação, foram localizados entorpecentes, armas de fogo, dinheiro em espécie e diversos objetos relacionados à prática criminosa.
Resultados da operação:
R$ 2.208,70 em espécie;
23 g de cocaína;
48 g de maconha;
0,57 g de haxixe;
02 pés de maconha;
01 frasco de lança-perfume;
02 balanças de precisão;
04 celulares;
03 espingardas.
As ordens judiciais foram cumpridas de forma simultânea em pontos estratégicos identificados ao longo das investigações. Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.