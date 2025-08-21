A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizou, na quarta-feira, 20 de agosto, a 4ª edição da Feira de Profissões no Campus Jacarezinho. O evento divulgou atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição e recebeu cerca de 1.200 participantes de 12 municípios do Paraná e de São Paulo. A ação foi coordenada pela direção do Campus Jacarezinho, com apoio das Pró-Reitorias de Extensão e Cultura (Proec) e de Graduação (Prograd) da UENP.

Com o tema “Defina seu futuro, descubra sua profissão!”, o objetivo da Feira de Profissões é apresentar aos visitantes as áreas de conhecimento abrangidas pela UENP, os cursos de graduação e pós-graduação, as formas de ingresso, além das ações de ensino, pesquisa e extensão, a fim de oportunizar a escolha de futuros caminhos profissionais. A iniciativa também contou com apresentações culturais realizadas por estudantes, servidores e professores, e com a participação dos bolsistas do Programa de Formação do Estudante Empreendedor (PFEE), que auxiliaram na organização das atividades do evento.

A pró-reitora de Graduação, Juliana Telles Faria Suzuki, destaca que a Feira de Profissões da UENP é uma ação institucional voltada à aproximação e ao fortalecimento de vínculos com a sociedade regional — especialmente com jovens, famílias e educadores. “O evento no Campus Jacarezinho apresentou tudo isso e foi além: criou um ambiente inspirador de pertencimento, escuta e diálogo qualificado, no qual os visitantes puderam vivenciar, na prática, o compromisso da Universidade com a formação cidadã, a inovação e a transformação social”, explicou.

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, visitou os estandes e partilhou suas impressões sobre a Feira. “Centenas de estudantes estiveram no evento e conheceram um pouco do universo da UENP, o ambiente acadêmico, nossos cursos, projetos de extensão e de pesquisa. Estamos preparados para receber muitos deles como nossos alunos nos próximos anos”, afirmou.

Segundo o pró-reitor de Extensão e Cultura, Rui Gonçalves Marques Elias, a Feira de Profissões é um evento de grande relevância para a UENP, pois representa uma oportunidade de aproximação com a comunidade. “É nesse momento que conseguimos mostrar, de forma concreta, um pouco do que realizamos dentro e fora dos muros da universidade. É muito gratificante ver a participação de diversos projetos de extensão, muitos dos quais já são reconhecidos e valorizados pelas pessoas que visitam a feira. Essa interação fortalece o papel da universidade pública como agente de transformação social e promotora do conhecimento acessível e aplicado à realidade regional”, concluiu.

Participação expressiva

A quarta edição da Feira recebeu alunos e professores de 27 escolas dos municípios de Carlópolis, Chavantes, Cambará, São Pedro do Turvo, Piraju, Quatiguá, Joaquim Távora, Ribeirão Claro, Jacarezinho, Timburi e Ipaussu. No evento, os visitantes puderam conhecer os 26 cursos oferecidos pela UENP, a estrutura do Centro de Ciências Humanas e da Educação (CCHE) e do Centro de Letras, Comunicação e Artes (CLCA), que contam com centros de estudos e laboratórios, assim como os serviços prestados à comunidade interna e externa da Universidade, como o Núcleo de Apoio e Assistência Estudantil (NAE), o Núcleo Maria da Penha (NUMAPE) e o Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude (NEDDIJ).

Durante a Feira, os acadêmicos dos cursos de Educação Física, Fisioterapia, Odontologia, Ciências Biológicas, Filosofia, História, Matemática, Pedagogia, Direito, Letras – Espanhol e Letras – Inglês apresentaram seus projetos. No estande de Letras – Inglês, a aluna do terceiro ano do curso, Ana Luiz Motta Andreetta, apresentou aos visitantes um projeto de sociolinguística. “Nosso projeto tem o objetivo de apresentar as palavras do português do Brasil que vieram de outra origem. Essa é a minha primeira vez na Feira de Profissões e está sendo muito interessante ver a juventude aqui. Várias meninas passaram em nosso estande relatando que o sonho delas é fazer Letras”, enfatizou.

A professora de Biologia, Silvia Helena Novaga Baqueta, trouxe um grupo de alunos da Escola Padre Bento de Queiroz, de Timburi (SP), para visitar a Feira de Profissões. “Essa experiência é muito enriquecedora para nossos alunos. Essa é a primeira vez que os trazemos para conhecer a UENP. Essa visita é importante, porque agora eles estão definindo os projetos de vida deles e decidindo o que querem ser no futuro. Conhecer uma feira e os cursos faz com que tomem uma decisão mais consciente daquilo que desejam”, frisou.

Maria Eduarda Ribeiro, estudante do Colégio Estadual Cívico-Militar Dona Carolina Lupion, de Cambará, participou da Feira pela primeira vez e deseja cursar Educação Física na UENP. “Está sendo incrível compartilhar esse momento com meus amigos. Nós aproveitamos bastante e nos permitimos participar de um pouco de tudo”, disse. Também de Cambará, o aluno do Colégio Estadual Doutor Generoso Marques, Guilherme, partilhou sua alegria em participar do evento. “Circulei pelo campus todo e a Feira está muito boa, bem planejada e com ótima exposição dos cursos que a Universidade oferece. Inclusive, já fiz minha inscrição para cursar Pedagogia aqui”, considerou.

Estudante do Colégio Hercília de Paula e Silva, de Carlópolis, a visitante Daniella afirmou que avaliará outras opções de cursos após a Feira de Profissões. “Eu tinha só um curso em mente, agora estou me identificando com vários outros. Conheci cursos que, se não tivesse vindo à feira, nem teria imaginado. Minha aptidão é humanas indo para a área da saúde. Quem sabe, opte por Enfermagem”, finalizou.

Próxima data

O Campus Cornélio Procópio também receberá a Feira de Profissões na próxima quarta-feira, 27 de agosto.