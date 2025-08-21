Na tarde desta quinta-feira (21), a Polícia Civil do Paraná cumpriu um mandado de prisão civil na cidade de Jacarezinho, resultando na detenção de um homem de 50 anos, localizado na Rua Cambará, no bairro Vila São Pedro.

O mandado foi expedido em razão de dívida no valor de R$ 2.342,00. Após diligências investigativas, o homem foi encontrado em via pública, abordado e cientificado do teor da ordem judicial. Em seguida, passou por exame de integridade física e foi entregue ao DEPEN de Jacarezinho.

Paternidade responsável e proteção das crianças

O caso evidencia a importância da paternidade responsável e do cumprimento das obrigações legais, sobretudo aquelas relacionadas ao sustento de filhos menores. A inadimplência no pagamento de pensão alimentícia compromete diretamente o bem-estar de crianças e adolescentes, que possuem proteção integral garantida pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

A atuação da Polícia Civil demonstra não apenas o cumprimento da lei, mas também a defesa dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, prevenindo situações de vulnerabilidade decorrentes do abandono material.

Incentivo às denúncias

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da sociedade na proteção de menores e no combate a crimes que afetam famílias. Denúncias anônimas podem ser realizadas pelo telefone (43) 3511-0633, com garantia de sigilo e segurança ao denunciante.