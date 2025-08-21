Um acidente entre uma McLaren 720S, avaliada em cerca de R$ 3 milhões, e um Chevrolet Classic, anteriormente conhecido com Chevrolet Corsa Sedan, movimentou a manhã desta quinta-feira (21) em Toledo, no oeste do Paraná. O acidente ocorreu em uma rotatória no Jardim La Salle. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A batida aconteceu na Rua Pedro dos Santos Ramos, cruzamento com a Avenida Panambi, próximo ao Lago Municipal. Após o acidente, o dono da McLaren, irado, questionou o outro condutor: “Você tem dinheiro para pagar isso aqui?”.

O caso envolvendo o carro de luxo movimentou segue movimentando as rede sociais.

Acidente envolvendo McLaren traz prejuízos altos

O impacto da batida entre a McLaren e o Corsa deixou o superesportivo britânico com danos na traseira e na lateral, o que deve gerar custos de reparo elevados. Já o Chevrolet Classic, após atingir o veículo luxuoso, perdeu o controle e colidiu contra uma árvore.

Segundo sites especializados em mercado automotivo, os gastos para manter um veículo do porte de uma McLaren são quase tão impressionantes quanto a potência do motor e o valor do veículo em si.

Só o seguro de uma McLaren 720S, por exemplo, pode ultrapassar os R$ 100 mil, dependendo do modelo e das informações sobre o condutor.

Valor do carro: cerca de R$ 3 milhões no Brasil

cerca de R$ 3 milhões no Brasil Seguro anual: ultrapassa os R$ 100 mil, dependendo do perfil do condutor

ultrapassa os R$ 100 mil, dependendo do perfil do condutor Revisões: podem custar dezenas de milhares de reais, mesmo em serviços básicos

podem custar dezenas de milhares de reais, mesmo em serviços básicos Peças de reposição: importadas, com preços que podem chegar a centenas de milhares de reais.

importadas, com preços que podem chegar a centenas de milhares de reais. IPVA: se o veículo for registrado no Paraná, o valor pode chegar até R$ 120 mil

Ainda não se sabe quanto custará o reparo da McLaren danificada em acidente em Toledo e se o dono do esportivo tem seguro.

Clima tenso após a acidente com McLaren

Vídeos feitos por motoristas que passavam pelo local mostram o clima acalorado logo após a batida. Nas imagens, o condutor da McLaren aparece discutindo com o motorista do Classic, questionando se ele teria condições de arcar com os prejuízos.

A McLaren 720S é um dos modelos mais cobiçados da marca britânica, com motor V8 biturbo de 720 cavalos e aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 2,9 segundos.