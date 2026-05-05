Um grave acidente registrado na madrugada desta terça-feira (5) deixou uma vítima fatal na BR-376, em Ponta Grossa. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 497 da rodovia, sentido Sul, em direção a Curitiba.

Segundo informações iniciais, o sinistro ocorreu por volta das 3h30 e envolveu dois veículos de carga que transportavam bebidas: um caminhão-trator Scania R114 e uma Iveco Daily 55C16. A colisão foi traseira, com impacto longitudinal entre os veículos.

O condutor da Iveco Daily, um jovem de aproximadamente 24 anos, natural de Itajaí (SC), não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A empresa responsável pelo veículo e os familiares da vítima já foram informados. O motorista do caminhão Scania saiu ileso e foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.

Equipes da concessionária CCR PRVias, da PRF, da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local para os procedimentos de atendimento e perícia. Durante a análise, foi constatado que o cronotacógrafo do caminhão Scania estava com aferição vencida, sendo recolhido para avaliação técnica.

O corpo da vítima foi encaminhado à unidade da Polícia Científica de Ponta Grossa. O tráfego na rodovia ficou parcialmente interditado durante o atendimento, sendo liberado gradualmente após a conclusão dos trabalhos.