Um idoso d 75 anos foi vítima do golpe do falso mecânico e ficou com um prejuízo de aproximadamente R$ 7 mil, em Maringá. O feirante Delcides Navarro Marrinha registrou o boletim de ocorrência nessa quarta-feira (3). O crime aconteceu na Zona 6, em Maringá, em uma das regiões mais movimentadas do bairro.

Era perto do meio-dia. O idoso estava indo embora para a casa, quando uma fumaça começou a sair da parte da frente do veículo dele.

“Assim que eu parei, apareceu um rapaz. Bem vestido e educado ele se ofereceu para me ajudar. Ele disse que tinha um amigo mecânico que podia resolver o problema. Ele ligou para esse amigo e não demorou muito o rapaz apareceu. Ele olhou o carro e disse que conseguia resolver o problema por R$ 189. Na hora não percebi nada e falei pra fazer o serviço”, contou Marrinha.

Ainda segundo a vítima, o reparo não durou 10 minutos para ser concluído. “Ele pediu para desengatar e segurar o carro no freio, enquanto ele mexia na parte de baixo do motor. Rapidinho estava pronto”.

Só depois de pagar pelo suposto conserto e conferir o saldo bancário, o feirante maringaense percebeu que tinha sido enganado. Isso porque cerca de R$ 7 mil haviam sido transferidos da conta dele.

