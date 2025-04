Na manhã desta terça-feira (22), por volta das 10h50, um grave acidente foi registrado no cruzamento da Rua São Paulo com a Rua Francisca Alves Morilha, na Vila IBC, em Bandeirantes (PR). Um motociclista que seguia pela Rua São Paulo, sentido centro-bairro, colidiu com um caminhão que trafegava pela Rua Francisca Alves Morilha, no sentido Subestação da Copel ao Chinelão.

Segundo relatos, o caminhoneiro, que realiza entregas na região e é de uma empresa do estado de São Paulo, afirmou que não havia sinalização de “pare” no local — nem placas nem marcações no asfalto. Ao avançar pela via, a motocicleta acabou colidindo com força na lateral da cabine do caminhão.

O motociclista caiu e permaneceu no local até a chegada do Corpo de Bombeiros, que rapidamente atendeu a ocorrência devido à proximidade com o quartel. Ele foi socorrido com ferimentos graves e encaminhado à Santa Casa de Bandeirantes.

O motorista e seu ajudante permaneceram no local, prestando apoio à vítima e acionando o socorro. A Polícia Militar também foi acionada devido à gravidade da situação e à presença de vítima.

O trânsito ficou lento na região durante o atendimento.