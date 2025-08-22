Ponta Grossa/PR – Em 21 de agosto de 2025, por volta das 12h, um acompanhamento tático na BR-376, próximo ao km 470, resultou na apreensão de 438 kg de maconha e na prisão do motorista.

A ocorrência teve início quando uma equipe da PRF, em patrulhamento, notou um veículo Renault/Oroch com excesso de peso e vidros escuros, o que levantou suspeitas. Ao tentar abordar o carro, o motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade.

O acompanhamento se estendeu por cerca de 3 km, com o condutor realizando manobras perigosas, transitando pelo acostamento e até mesmo na contramão da rodovia, colocando em risco a segurança de outros motoristas. Próximo ao km 472, o fugitivo perdeu o controle do veículo, colidiu com um barranco e capotou.

A equipe policial prestou socorro e constatou que o veículo estava carregado com grande quantidade de maconha. O motorista, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Ponta Grossa.

O veículo, a droga e o celular do indivíduo foram apreendidos e encaminhados à 13ª Delegacia de Polícia de Ponta Grossa. O motorista responderá por tráfico de drogas, dirigir sem habilitação e condução perigosa.