A forte chuva que atingiu Ibaiti e região na noite desta sexta-feira (07) provocou diversos transtornos, incluindo falta de energia elétrica em vários bairros que ficaram quase 12 horas no escuro. O temporal começou por volta das 21h, acompanhado de ventos intensos, e a energia só foi restabelecida na manhã deste sábado (08), por volta das 8h.

O show da dupla Edson e Hudson, que estava programado para ocorrer na noite de sexta-feira na Expo Ibaiti, foi cancelado devido às condições climáticas e à queda de energia. Em vídeo publicado nas redes sociais da comissão organizadora da feira, foi informado que uma nova data será marcada para a apresentação. Até o momento, não há confirmação oficial se a programação da Expo seguirá normalmente neste sábado.

Além da falta de energia, o temporal também resultou em quedas de árvores na região, conforme atendimentos registrados pelo Corpo de Bombeiros:

Ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros

Pinhalão – PR-272

Data/Hora: 07/11/2025 – 21h35

Natureza: Queda de árvore

Detalhes: Uma árvore caiu sobre a rodovia, bloqueando o tráfego nos dois sentidos.

Ibaiti – BR-153 (Km 99,3)

Data/Hora: 08/11/2025 – 06h30

Natureza:Queda de árvore

Detalhes:Queda de árvore provocou obstrução parcial da rodovia.

Equipes da concessionária de energia e do Corpo de i atuaram durante a madrugada e início da manhã para restabelecer os serviços e liberar as vias.

A orientação é para que motoristas redobrem a atenção em rodovias da região, pois ainda podem haver galhos, troncos e pontos com risco de queda de árvores.

Após chuvas, Ibaiti, Siqueira Campos e Wenceslau Braz estão sem água por falta de energia nos sistemas de abastecimento

A Sanepar informa que os sistemas produtores de água de Ibaiti, Siqueira Campos e Wenceslau Braz, Norte Pioneiro, estão paralisados por falta de energia, após as chuvas da noite desta sexta-feira (7). A distribuição de água já está afetada em diferentes pontos destas cidades.