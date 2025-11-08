A forte chuva que atingiu Ibaiti e região na noite desta sexta-feira (07) provocou diversos transtornos, incluindo falta de energia elétrica em vários bairros que ficaram quase 12 horas no escuro. O temporal começou por volta das 21h, acompanhado de ventos intensos, e a energia só foi restabelecida na manhã deste sábado (08), por volta das 8h.
O show da dupla Edson e Hudson, que estava programado para ocorrer na noite de sexta-feira na Expo Ibaiti, foi cancelado devido às condições climáticas e à queda de energia. Em vídeo publicado nas redes sociais da comissão organizadora da feira, foi informado que uma nova data será marcada para a apresentação. Até o momento, não há confirmação oficial se a programação da Expo seguirá normalmente neste sábado.
Além da falta de energia, o temporal também resultou em quedas de árvores na região, conforme atendimentos registrados pelo Corpo de Bombeiros:
Ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros
Pinhalão – PR-272
Data/Hora: 07/11/2025 – 21h35
Natureza: Queda de árvore
Detalhes: Uma árvore caiu sobre a rodovia, bloqueando o tráfego nos dois sentidos.
Ibaiti – BR-153 (Km 99,3)
Data/Hora: 08/11/2025 – 06h30
Natureza:Queda de árvore
Detalhes:Queda de árvore provocou obstrução parcial da rodovia.
Equipes da concessionária de energia e do Corpo de i atuaram durante a madrugada e início da manhã para restabelecer os serviços e liberar as vias.
A orientação é para que motoristas redobrem a atenção em rodovias da região, pois ainda podem haver galhos, troncos e pontos com risco de queda de árvores.
Após chuvas, Ibaiti, Siqueira Campos e Wenceslau Braz estão sem água por falta de energia nos sistemas de abastecimento
A Sanepar informa que os sistemas produtores de água de Ibaiti, Siqueira Campos e Wenceslau Braz, Norte Pioneiro, estão paralisados por falta de energia, após as chuvas da noite desta sexta-feira (7). A distribuição de água já está afetada em diferentes pontos destas cidades.
Equipes da Copel estão em campo, porém não há previsão de retorno do serviço nas unidades da Sanepar.
A população em geral precisa priorizar o uso da água tratada para alimentação e higiene pessoal.
Caminhões-pipa serão utilizados para atendimento de clientes sensíveis, como hospitais e casas de repouso.
Podem ficar desabastecidos principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. A recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) é para que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros, suficiente para atender uma família de até quatro pessoas por 24 horas, no mínimo.
O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.
Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.