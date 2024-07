O Centro de Eventos Prefeito José Antônio de Oliveira em Jacarezinho já está pronto para receber a 29ª FETEXAS que inicia nesta quinta-feira, 18. A expectativa é de um grande público de todo o Norte Pioneiro e Sudoeste Paulista.

O público presente poderá acompanhar o show de Ana Castela (quinta-feira, 18), Kamisa10 e Péricles (sexta-feira, 19), Eduardo Costa (sábado, 20) e Hugo e Guilherme (domingo, 21). Além de rodeio, praça de alimentação e eventos técnicos.

A tradicional feira teve início no último sábado, 13 de julho, com a Missa Texana na Catedral Diocesana e no período da noite com a escolha da Rainha (em três categorias) na AABB. No domingo, 14, pelas ruas da cidade aconteceu a Cavalgada.

Outro ponto que a FETEXAS tem como objetivo é dar visibilidade aos músicos locais para se apresentarem no Palco Alternativo. Com a realização é da Associação de Eventos Culturais de Jacarezinho com o apoio da Prefeitura Municipal de Jacarezinho, Secretaria de Educação, Cultura e Esportes / Departamento de Cultura.

jhttp://Clique e participe do grupo de whats do portaltanacidade https://chat.whatsapp.com/9VZ0NLBFd6X0ij4hDChTSj