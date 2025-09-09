O Centro de Eventos de Jacarezinho será palco da 18ª edição da Ficafé – Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná – e da 4ª Feira Sabores do Norte Pioneiro, entre os dias 21 e 23 de outubro. Os encontros que celebram a tradição, a inovação e a riqueza da produção agroindustrial da região.

Reconhecida como a principal vitrine dos cafés especiais certificados do Paraná, a Ficafé acontece desde 2008, movimentando milhões em negócios e conectando produtores locais a compradores de diversas partes do Brasil e do exterior. Já a Feira Sabores, criada em 2022, valoriza a diversidade de outros produtos agroindustriais da região, como frutas, queijos, geleias, sucos, legumes e hortaliças, destacando a força e a qualidade do agro paranaense.

O prefeito Marcelo Palhares convida a todos para prestigiar a ampla programação, que inclui palestras, workshops, oficinas e minicursos voltados à cafeicultura, à inovação tecnológica, à fruticultura, à avicultura, à apicultura, ao cultivo de orgânicos e à diversificação da produção, além de conteúdos especiais para coffee lovers, como oficinas de torra e métodos de preparo.

Durante os três dias, o público poderá conhecer maquinários, insumos e equipamentos de última geração, degustar cafés premiados e experimentar produtos diferenciados que unem tradição, certificação e sustentabilidade.

Um dos momentos mais aguardados será a 13ª edição do Concurso de Qualidade de Cafés “Sabores do Norte Pioneiro do Paraná”, que seleciona os melhores microlotes da safra 2024/2025 e reúne desde cafeterias e microtorrefações até grandes empresas exportadoras. Os lotes finalistas participarão do leilão presencial e virtual, considerado uma das principais portas de entrada dos cafés do Norte Pioneiro no mercado premium nacional e internacional.

Mais do que uma feira, a Ficafé e a Feira Sabores reforçam a identidade do Norte Pioneiro como um polo de excelência em cafeicultura e agroindústria sustentável, promovendo negócios, conhecimento e oportunidades para milhares de produtores da região.

As feiras são uma realização do Sebrae com Prefeitura de Jacarezinho, Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Acenpp), IDR-Paraná, Governo do Estado (Secretaria Municipal de Agricultura do Paraná) e Selo Norte Pioneiro.

Interessados em organizar caravanas para o evento podem entrar em contato pelo telefone (43) 99119-4605. Para mais informações acesse https://www.ficafe.com.br/.