O teatro paranaense ganha novos contornos neste mês de setembro com a estreia de “Ruídos da Alma”. O espetáculo, dirigido por Bruno Porfírio e protagonizado pela atriz jacarezinhense Adelvane Néia, propõe uma jornada poética que atravessa corpo, memória e intimidade. A montagem será apresentada gratuitamente em Jacarezinho (21 e 22/09) e Londrina (28 e 29/09), sempre às 20h.

O Feminino em Cena: Corpo, Memória e Resistência

Na composição cênico-musical, uma personagem do século XIX transita por diferentes tempos e contextos, revelando tensões e delicadezas ligadas ao feminino. Entre silêncios, melodias e ruídos, a obra convida o público a refletir sobre a permanência de violências e a urgência de desapegar-se de práticas enraizadas.

Para Adelvane Néia, a estreia é também um reencontro pessoal:

“Trago essa pesquisa desde 2009, quando um figurino inspirou a criação de uma mulher de um não lugar, de época remota, mas que ainda nos fala sobre realidades atuais”, conta a atriz.

Intercâmbio Cultural no Norte do Paraná

A coprodução une artistas de Londrina e Jacarezinho, fortalecendo uma rede cultural já existente entre as duas cidades.

“Jacarezinho é um polo cultural do Norte do Paraná e Londrina tem a dimensão e a visibilidade. Esse trabalho materializa essa colaboração e torna visível essa rede de artistas”, afirma o diretor Bruno Porfírio.

Acessibilidade e Gratuidade

O espetáculo conta com interpretação em Libras, reforçando o compromisso com a inclusão. Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos uma hora antes de cada sessão, às 19h.

Serviço – “Ruídos da Alma”

Jacarezinho

Datas: 21 e 22 de setembro

Horário: 20h

Local: Teatro CAT – Arena (Av. Getúlio Vargas, 968 – Centro)

Londrina

Datas: 28 e 29 de setembro

Horário: 20h

Local: Vila Cultural Triolé (R. Etienne Lenoir, 155 – Industrial)

Ingressos: gratuitos (retirada uma hora antes)

Classificação indicativa: 12 anos

Acessibilidade: Libras

Ficha Técnica Resumida