O teatro paranaense ganha novos contornos neste mês de setembro com a estreia de “Ruídos da Alma”. O espetáculo, dirigido por Bruno Porfírio e protagonizado pela atriz jacarezinhense Adelvane Néia, propõe uma jornada poética que atravessa corpo, memória e intimidade. A montagem será apresentada gratuitamente em Jacarezinho (21 e 22/09) e Londrina (28 e 29/09), sempre às 20h.
O Feminino em Cena: Corpo, Memória e Resistência
Na composição cênico-musical, uma personagem do século XIX transita por diferentes tempos e contextos, revelando tensões e delicadezas ligadas ao feminino. Entre silêncios, melodias e ruídos, a obra convida o público a refletir sobre a permanência de violências e a urgência de desapegar-se de práticas enraizadas.
Para Adelvane Néia, a estreia é também um reencontro pessoal:
“Trago essa pesquisa desde 2009, quando um figurino inspirou a criação de uma mulher de um não lugar, de época remota, mas que ainda nos fala sobre realidades atuais”, conta a atriz.
Intercâmbio Cultural no Norte do Paraná
A coprodução une artistas de Londrina e Jacarezinho, fortalecendo uma rede cultural já existente entre as duas cidades.
“Jacarezinho é um polo cultural do Norte do Paraná e Londrina tem a dimensão e a visibilidade. Esse trabalho materializa essa colaboração e torna visível essa rede de artistas”, afirma o diretor Bruno Porfírio.
Acessibilidade e Gratuidade
O espetáculo conta com interpretação em Libras, reforçando o compromisso com a inclusão. Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos uma hora antes de cada sessão, às 19h.
Serviço – “Ruídos da Alma”
Jacarezinho
Datas: 21 e 22 de setembro
Horário: 20h
Local: Teatro CAT – Arena (Av. Getúlio Vargas, 968 – Centro)
Londrina
Datas: 28 e 29 de setembro
Horário: 20h
Local: Vila Cultural Triolé (R. Etienne Lenoir, 155 – Industrial)
Ingressos: gratuitos (retirada uma hora antes)
Classificação indicativa: 12 anos
Acessibilidade: Libras
Ficha Técnica Resumida
Atriz: Adelvane Néia
Direção: Bruno Porfírio
Assistência de Direção: Thamires Teixeira
Trilha Sonora: Mari Franco
Iluminação: Gabriele Christine e Renan Bonito
Interpretação em Libras: Lilian Burani, Gislaine de Lima e Mariana Alves
Produção: Bruno Porfírio e Humatriz Teatro
Apoio: Política Nacional Aldir Blanc, Teatro CAT, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná, Ministério da Cultura e Governo Federal.