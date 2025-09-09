Um incêndio em área de vegetação mobilizou o Posto de Bombeiros Comunitário de Cambará na tarde desta segunda-feira (8). As chamas atingiram um canavial localizado nas proximidades de uma empresa da região, no Norte Pioneiro do Paraná.

O acionamento ocorreu por volta das 13h50, após moradores relatarem a rápida propagação do fogo. As equipes se deslocaram imediatamente ao local e iniciaram os procedimentos de combate, utilizando equipamentos específicos para conter o avanço das chamas.

Apesar da intensidade do incêndio, não houve registro de feridos. A atuação dos bombeiros evitou que o fogo se espalhasse para áreas de risco e causasse danos maiores.

As causas do incêndio ainda não foram confirmadas, e o caso será acompanhado pelas autoridades competentes.

