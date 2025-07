A formação de um novo ciclone extratropical no Sul do Brasil faz com que instabilidades se mantenham até segunda-feira (28), segundo o Climatempo. A presença do ciclone acende alerta para temporais com chuvas fortes e ventania.

No Paraná, com a presença do ciclone no Sul do Brasil, a chuva se concentra no oeste, sudoeste e sul, com acumulados também na faixa de 30 a 40 mm. “Nas demais regiões, as pancadas devem ser mais isoladas e de menor intensidade”, diz o Climatempo.

Desde quarta-feira (23), os três estados do Sul tem registrado chuva frequente e o acúmulo é mais expressivo no Paraná.

Ciclone extratropical: Rio Grande do Sul em alerta

Devido ao potencial de chuva moderada a forte, acompanhada de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta para todo o final de semana.

“Ao final do evento, espera-se um acumulado de 30 a 90 mm, com possibilidade de atingir 110 mm em pontos da Costa Doce, Região Metropolitana e Fronteira Oeste”, explica o Climatempo.