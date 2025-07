Novas imagens mostram o momento em que o ônibus biarticulado foi partido ao meio após sofrer uma colisão com trem na noite de terça-feira (22), no Bairro Cabral, em Curitiba. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMP), 11 pessoas ficaram feridas.

As imagens registradas pela câmera de segurança da Urbanização de Curitiba (Urbs), mostram um carro em outra pista parando segundos antes do trem passar, enquanto o motorista do ônibus avança. O biarticulado foi atingido na “sanfona”, trecho que liga as partes do transporte coletivo.

Confira o momento do acidente entre o ônibus biarticulado e o trem:

Uma gestante que estava dentro do transporte coletivo, disse em entrevista à RICtv que ouviu o trem buzinando desde o terminal do Cabral. “A gente escutou o trem. Falei para ele [companheiro]: ‘nossa, vamos ter que esperar mais um tempo por causa do trem. Na segunda buzina, ele já tinha chegado ao ônibus’ ”, disse a mulher grávida de 5 meses.

O motorista do ônibus deveria prestar depoimento na Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) nesta sexta-feira (25), mas ele não compareceu

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DMiyPvtygUW/?igsh=MWU0Ym53aWVlNm50Zw==