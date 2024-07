O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (15) um alerta amarelo de fortes chuvas, com rajadas de ventos de até 60 km/h para as próximas 24 horas no Paraná.

Conforme o Inmet, há risco de queda de energia elétrica, descargas elétricas, quedas de árvores e alagamentos para boa parte do estado. Contudo, as chances são baixas.

Além disso, deve chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. As rajadas de ventos devem variar também de 40 a 60 km/h.

Regiões em alerta amarelo para forte chuva e rajadas de vento

Parte do Paraná está sob risco de fortes chuvas e ventos intensos (Foto: Inmet)

De acordo com o instituto, as regiões em alerta amarelo para as chuvas e ventos intensos são: centro-oriental e metropolitana de Curitiba.

Municípios como Agudos do Sul, Araucária, Almirante Tamandaré, Antonina, Balsa Nova, Campo Largo, Paranaguá, Campina Grande do Sul e Ponta Grossa estão na lista do aviso do Inmet.