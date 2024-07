A festa de aniversário de 106 anos de Rio Azul, realizada neste final de semana na região central do Paraná, terminou em confusão e com duas pessoas baleadas. Na noite deste domingo (14), no último dia de festas, houve uma briga entre dois participantes e duas pessoas foram vítimas de disparos.

Conforme testemunhas, os dois homens tiveram um desentendimento e um deles deixou o local. Entretanto, pouco depois, este rapaz retornou a rodoviária, onde era realizada a festa, com uma arma de fogo. Os desafetos voltaram a brigar, porém, agora o suspeito armado efetuou pelo menos cinco disparos.

Dois tiros atingiram o rapaz que brigava com o homem. Uma mulher, que estava próximo à confusão, foi baleada na perna. Após os disparos, o suspeito fugiu da festa de aniversário.

As duas vítimas baleadas na festa de aniversário de Rio Azul foram atendidas por equipes do Corpo de Bombeiros e levadas para o hospital. O homem apresenta ferimentos mais graves, pois foi atingido na região do braço e do tórax.