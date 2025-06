Um trágico acidente foi registrado na tarde de sexta feira, 20 de junho de 2025, por volta das 15h40, na PR-436, no KM 83, trecho que liga as cidades de Abatiá e Bandeirantes, no norte do Paraná.

Segundo informações iniciais, um veículo Chevrolet Corsa Sedan, de cor verde e com placas de Cambará, trafegava no sentidoAbatiá –Bandeirantes. O condutor, morador do Conjunto Ouro Verde, em Bandeirantes, teria colidido com um trator Massey Ferguson vermelho, que era conduzido por um trabalhador rural da região.

Com o forte impacto, uma das rodas traseiras do trator foram separadas e o tratorista, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar de Bandeirantes atenderam à ocorrência. O motorista do Corsa foi socorrido consciente, sem risco de vida, e encaminhado à Santa Casa de Bandeirantes para atendimento médico. No local aguardando a Polícia Civil e Iml para fazer a liberação do corpo do tratorista.

O acidente ocorreu em uma curva conhecida por registrar diversos acidentes ao longo dos anos. O trânsito no local ficou lento e foi devidamente sinalizado pelas equipes de emergência.

Fotos e texto Cléverson Rodrigues