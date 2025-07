Ao longo deste sábado (19) as temperaturas serão baixas ao amanhecer no Paraná com possibilidade de geadas fracas e pontuais nas regiões Sudoeste e Centro-Sul, nos municípios de Guarapuava, General Carneiro e Palmas.

Na capital paranaense a mínima é de 6°C pela manhã e 17°C ao longo do dia. O sol deve aparecer durante a tarde, mas a tarde continuará fria.

Em outras regiões as temperaturas se elevam durante a tarde, ultrapassando os 20°C nas faixas Norte, Oeste e Litorânea.

O domingo (20) deve começar com nevoeiro em boa parte do estado e ao longo do dia o sol aparece entre a nebulosidade. Mesmo com a presença do sol, as temperaturas continuam mais baixas pela influência do ar frio e as máximas previstas são de 18°C.