Na manhã deste sábado (19), uma ação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM) resultou na apreensão de uma grande carga de maconha e na recuperação de uma caminhonete furtada. O caso ocorreu por volta das 8h40 no município de Joaquim Távora, no norte pioneiro do Paraná.

Segundo informações da PRF, os agentes deram ordem de parada ao motorista de uma Toyota Hilux, que desobedeceu e tentou fugir em alta velocidade. A perseguição foi acompanhada pelas duas forças policiais, que conseguiram interceptar o veículo poucos quilômetros adiante.

Veículo havia sido furtado em SP e transportava droga

Durante a abordagem, os policiais localizaram grande quantidade de maconha escondida na caminhonete. Ao checar os dados do veículo, foi constatado que a Hilux havia sido furtada no dia 4 de junho deste ano na cidade de Presidente Prudente (SP).

O condutor, um homem de 29 anos, natural de Campo Limpo Paulista (SP), foi preso em flagrante por tráfico de drogas e receptação. Ele foi encaminhado, junto com o veículo e a carga ilícita, à delegacia da Polícia Civil de Joaquim Távora para os procedimentos legais.