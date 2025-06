Na madrugada deste domingo, 29 de junho de 2025, a Polícia Militar do Paraná foi acionada para atender uma ocorrência na Vila Oswaldo Giacoia, em Ribeirão Claro/PR, envolvendo possível agressão com arma branca.

Segundo relato recebido via telefone, um homem teria desferido golpes de faca contra outro indivíduo, que foi prontamente socorrido por uma ambulância municipal e encaminhado ao pronto-socorro local. Ao chegar à unidade de saúde, a equipe médica informou que a vítima apresentava múltiplas perfurações na região do tórax e abdômen e seria transferida para outra unidade hospitalar, devido à gravidade dos ferimentos.

A Polícia Militar iniciou diligências com o objetivo de localizar o suspeito, que havia fugido do local. Posteriormente, a equipe foi informada de que a vítima veio a óbito por volta das 3h30, enquanto ainda estava no hospital de Ribeirão Claro/PR.

Até o momento, o autor não foi localizado. O boletim de ocorrência foi encaminhado à Polícia Civil para conhecimento e providências legais cabíveis.

A Polícia Militar do Paraná reafirma seu compromisso com a segurança da população, atuando com agilidade na preservação da ordem pública e no apoio às autoridades responsáveis pela apuração dos fatos.