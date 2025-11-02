Chuvas de granizo e rajadas de vento causaram estragos em cidades do Paraná entre a noite de sábado (1°) e domingo (2). Até o momento, as cidades mais atingidas são Maringá, Jandaia do Sul e São João do Ivaí, no noroeste do estado, que foram afestadas por grandes pedras de granizo, que assustaram moradores.

Segundo dados meteorológicos do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o acumulado de chuva em Maringá no sábado foi de 27,4 milímetros. O maior volume registrado no estado ocorreu em Santa Helena, no oeste do estado, onde 138,6 milímetros de chuva caíram em 24 horas — número próximo à média histórica de 150,6 milímetros para todo o mês de novembro.

Durante a madrugada deste domingo, rajadas de vento também foram registradas em diferentes regiões do estado. Em Cascavel, a velocidade chegou a 59 km/h às 2h; em Cornélio Procópio, foram 95,5 km/h no mesmo horário. No Distrito de Horizonte, em Palmas, as rajadas alcançaram 50,8 km/h por volta da 1h45, e em Santo Antônio da Platina, os ventos atingiram 91 km/h à meia-noite.

Vídeo mostra chuva de granizo e rajadas de vento no Noroeste do Paraná

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a chuva forte de granizo atinge São João do Ivaí. Os tamanhos das pedras assustaram os moradores da região; veja o registro abaixo:

https://www.instagram.com/reel/DQjkTH8jdKH/?igsh=MXFrMWpsem9oMG1xMQ==