A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Timburi , com apoio da Prefeitura, realiza neste sábado (1º) mais uma edição da limpeza do Rio Paranapanema.

AO trabalho começou às 7h no Camping Municipal, com cerca de 40 voluntários, além de 20 embarcações que auxiliaram na coleta de resíduos das margens do rio.

O objetivo do trabalho foi recolher lixo, plásticos, pneus e outros materiais descartados de forma irregular, contribuindo para a preservação dos recursos hídricos e da vida aquática. A iniciativa também tem caráter educativo, reforçando a responsabilidade coletiva com o meio ambiente.

Os participantes percorreram o trecho do rio que abrange Timburi, Ipaussu, Bernardino de Campos e Chavantes, realizando a coleta de resíduos.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, através da prefeitura, foram coletados 800 quilos de lixo, como pneus, colchões, ferro, plásticos e outros materiais descartados de forma irregular no Rio Paranapanema.