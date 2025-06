Na madrugada deste domingo (01), às 01h10, um grave acidente de trânsito foi registrado na PR-090, envolvendo dois veículos em uma colisão frontal. O impacto resultou em ferimentos graves para todos os ocupantes dos automóveis.

O primeiro veículo, um Nissan Versa com placas de Ibiporã/PR, trafegava no sentido Assaí–Jataizinho quando se envolveu na colisão com um Toyota Corolla, de placas Londrina/PR, que seguia no sentido contrário.

Equipes de socorro foram acionadas imediatamente e prestaram atendimento às vítimas no local. A condutora do Nissan Versa, de 30 anos, sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Assaí. A passageira do veículo, identificada como É.F.C.O., 47 anos, também teve ferimentos graves e recebeu atendimento na mesma unidade hospitalar.

No Toyota Corolla, o condutor J.O.P., de 76 anos, sofreu ferimentos graves e foi levado ao Hospital Cristo Rei de Ibiporã. Sua passageira, N.G.P., de 71 anos, também teve lesões graves e foi direcionada ao **Hospital Municipal de Assaí.

Ambos os veículos foram recolhidos ao pátio da Polícia Rodoviária Estadual (PPRv), pois nenhum dos responsáveis estava presente no momento da remoção. As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas informações preliminares indicam que o choque ocorreu no trecho citado da rodovia.

A PR-090 é conhecida por seu tráfego intenso, e autoridades reforçam o alerta para que motoristas redobrem a atenção e sigam as normas de segurança para evitar novos acidentes.