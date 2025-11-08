Na tarde desta sexta-feira (7), um homem de 34 anos foi preso em flagrante após tentar agredir um conselheiro tutelar e danificar a viatura do Conselho Tutelar de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Civil, equipes foram acionadas após o registro do incidente. Em posse das imagens de segurança, os policiais identificaram rapidamente o autor, já conhecido no meio policial por ocorrências semelhantes.

Policiais civis da Delegacia de Santo Antônio da Platina localizaram o suspeito no bairro Vila Claro. Ele foi conduzido à delegacia, onde recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de dano qualificado contra o patrimônio público, tentativa de lesão corporal e desacato. O delegado responsável determinou prisão sem direito à fiança.

Segundo apurado, o homem entrou na sede do Conselho Tutelar para pedir informações sobre uma denúncia feita por ele mesmo. Insatisfeito com as explicações, teria arremessado um computador contra um dos conselheiros. Em seguida, já do lado de fora, começou a depredar o veículo oficial do órgão, causando danos severos e possível perda total do automóvel.

Após o flagrante, o suspeito foi encaminhado à Cadeia Pública de Cambará, onde permanece à disposição da Justiça.