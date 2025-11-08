A adolescente de 14 anos que foi encontrada morta em Rio Bonito do Iguaçu após o tornado foi identificada como Julia Kwapis, moradora da cidade. Ela é uma das seis vítimas fatais do temporal que afetou a região na última sexta (7) e neste sábado (8).

Segundo o relato da família Kwapis, Julia estava na casa de uma amiga quando o temporal começou. A menina teria sido arrastada pelos ventos, que chegaram a 250 km/h, e não resistiu.

Além de Julia Kwapis, cinco são encontrados mortos após tornado

O número de mortos após a tempestade que atingiu a região de Rio Bonito do Iguaçu, no Oeste do Paraná, subiu para 6. Um idoso de 83 anos foi encontrado morto na cidade, marcando a quinta morte da cidade.

Além dele, foram confirmadas as mortes de dois homens, de 49 e 57 anos, e duas mulheres, de 14 e 47, também em Rio Bonito do Iguaçu. Já em Guarapuava, foi confirmada a morte de um homem de 53 anos. Inicialmente, a informação passada pelo Corpo de Bombeiros relatava se tratar de um idoso de 60.

Além disso, duas pessoas que haviam sido dadas como desaparecidas anteriormente foram localizadas. Entretanto, ainda há uma pessoa desaparecida.