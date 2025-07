Na madrugada de domingo (29), um homem foi encontrado morto em via pública no bairro Garibaldi, em Wenceslau Braz/PR, com sinais de ferimentos causados por arma branca. A vítima já estava sem sinais vitais quando equipes de saúde chegaram ao local e acionaram a Polícia Militar.

Após relatos de testemunhas, os policiais iniciaram a busca pelo possível autor do homicídio. Poucas horas depois, o suspeito foi localizado escondido em uma residência na cidade. Com ele, foi apreendida uma faca com vestígios de sangue e uma quantia em dinheiro que, de acordo com o próprio abordado, pertenceria à vítima.

Além do suspeito, os materiais apreendidos foram entregues à Polícia Civil, que agora dará continuidade às investigações para esclarecer as circunstâncias do crime e confirmar a motivação.