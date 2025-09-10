Na manhã desta quarta-feira (10), a Polícia Civil prendeu, em Jacarezinho (PR), um homem de 37 anos condenado por furto. A ação ocorreu no bairro Vila Leão e foi resultado do descumprimento de condições impostas no cumprimento da pena.

Segundo a Vara Criminal de Jacarezinho, o apenado deixou de seguir as determinações judiciais, o que levou à regressão cautelar de regime para o fechado. Ainda restam 1 ano, 10 meses e 3 dias de pena a serem cumpridos.

A operação ocorreu de forma tranquila e sem incidentes. A Polícia Civil destacou que a ação reforça o compromisso da instituição em assegurar o cumprimento das decisões judiciais e manter a ordem pública.

“A atuação rápida e eficaz da equipe demonstra a eficiência no combate à impunidade em Jacarezinho”, informou a corporação em nota.