A PlanET Biogás Brasil e a RENU Energia acabam de firmar contrato para o desenvolvimento da engenharia de ampliação da planta de biometano localizada em Jacarezinho (PR). Com a expansão, a unidade passará a processar até 250 toneladas de substratos por dia e produzir até 15 mil metros cúbicos de biometano diariamente, volume capaz de substituir milhares de litros de diesel por dia, reduzindo emissões de gases de efeito estufa e custos logísticos.

O projeto marca o início de uma série de iniciativas da RENU para acelerar a transição energética no Brasil, transformando resíduos em energia limpa e gerando valor sustentável para parceiros, clientes e investidores. O biometano, derivado do biogás, é um combustível renovável que pode ser utilizado em veículos pesados, indústrias e redes de gás natural, ampliando a segurança energética e reduzindo a dependência de combustíveis fósseis.

De acordo com o Panorama do Biogás 2024 (CIBiogás), o Brasil já conta com mais de 1.633 plantas de biogás em operação, com capacidade instalada de 4,7 bilhões de Nm³/ano, e crescimento médio de 19% ao ano desde 2019. O número de plantas capazes de purificar biogás para biometano também cresce: já são 79 unidades com capacidade de 667 milhões de Nm³/ano, com novas ampliações previstas.

Para Luciane Fornari, CEO da PlanET Biogás Brasil, o projeto é um marco para o setor. “Mais do que ampliar a capacidade produtiva, estamos consolidando a visão da economia circular. Essa iniciativa mostra que tecnologia e sustentabilidade caminham juntas e reforça o papel do biometano como protagonista da transição energética brasileira”, afirma.

A RENU Energia avalia que a obra representa um passo estratégico para posicionar a empresa na vanguarda da economia circular. “Jacarezinho terá uma das plantas mais modernas do país, preparada para atender à crescente demanda por combustíveis renováveis. Nosso objetivo é iniciar as obras em breve e transformar a cidade em um polo de referência no mercado de biometano”, destacou Marco Zolet, CEO da companhia.

A Prefeitura de Jacarezinho também projeta impactos positivos para a região. De acordo com o prefeito, Marcelo Palhares (PSD), o biometano abre novas oportunidades de negócios, geração de empregos e atração de investimentos. “A parceria entre a RENU Energia e a PlanET Biogás Brasil coloca Jacarezinho no centro do mapa do biometano no Paraná e no Brasil. Queremos transformar essa conquista em um motor de desenvolvimento regional, estimulando tecnologia, criando empregos qualificados e fortalecendo a nossa economia com base em um futuro mais limpo e sustentável”, declarou.

Transformação de passivo em ativo

O biogás é um combustível renovável obtido a partir da decomposição anaeróbia (sem oxigênio) de resíduos orgânicos, como dejetos animais, restos de alimentos, resíduos agroindustriais e lodo de estações de tratamento. Essa digestão gera uma mistura rica em metano (CH₄) e dióxido de carbono (CO₂), que pode ser usada diretamente para gerar calor e eletricidade.

Quando o biogás passa por um processo de purificação para remover o CO₂ e outras impurezas, obtém-se o biometano, gás de alto poder calorífico, com composição e desempenho equivalentes ao gás natural fóssil, mas com origem 100% renovável. Por sua vez, o biometano pode ser injetado em redes de distribuição de gás, utilizado como combustível veicular ou abastecer processos industriais, substituindo combustíveis fósseis e contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

A previsão de início da ampliação é Janeiro de 2026. A partir deste projeto, Jacarezinho reforça a tendência global de valorização de resíduos e de descarbonização da matriz energética, colocando o município paranaense no mapa dos protagonistas da nova economia verde no Brasil.