Um incêndio assustou moradores próximos ao antigo pátio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) na manhã desta quarta-feira (10). Um ônibus da prefeitura de Santo Antônio da Platina, que estava estacionado no local, foi completamente consumido pelas chamas após a ação de um homem que, segundo testemunhas, seria usuário de drogas.

Incidente e risco de explosão

De acordo com relatos, o suspeito teria tentado roubar peças do veículo — um antigo ônibus branco e verde usado pela prefeitura — e, após ser repreendido por moradores, ateou fogo no material. As chamas rapidamente se alastraram pelo ônibus, gerando risco de explosão de um barril de piche armazenado nas proximidades.

Ação rápida dos Bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente através de contato direto com o sargento Alex Júnior. Em cerca de dois minutos, uma equipe chegou ao local e conseguiu controlar o fogo, evitando que as chamas atingissem residências vizinhas ou provocassem a explosão do tanque de piche.

Polícia Militar e investigações

A Polícia Militar também esteve presente, colhendo depoimentos de moradores e vistoriando a área. As câmeras de segurança do Departamento de Trânsito devem ser analisadas para auxiliar na identificação do responsável. O suspeito fugiu antes da chegada das autoridades.

Apesar do susto e dos riscos, ninguém ficou ferido. O caso será investigado, e a polícia trabalha para localizar o criminoso.