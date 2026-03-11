Na manhã desta terça-feira (10), a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão temporária contra um homem de 38 anos, suspeito de envolvimento em um ataque a tiros registrado no início do mês na Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina (PR).

O suspeito foi localizado em sua residência no bairro Jardim Monte Verde e encaminhado pelas autoridades para a Cadeia Pública, onde permanece à disposição da Justiça.

Tiros foram disparados contra veículo em movimento

De acordo com as investigações, o homem é apontado como um dos envolvidos em um crime ocorrido no dia 3 de março.

Na ocasião, três disparos de arma de fogo foram efetuados contra um veículo em movimento que trafegava pela Vila Ribeiro, próximo a lanchonetes e horário com grande circulação de pessoas.

A situação gerou preocupação entre moradores e frequentadores do local.

Investigação continua para identificar outros envolvidos

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi conduzido à Cadeia Pública após o cumprimento do mandado judicial.