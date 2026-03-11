Uma operação conjunta realizada na tarde do dia 10 de março resultou no cumprimento de mandados judiciais e na apreensão de drogas e objetos relacionados ao tráfico no município de Santo Antônio da Platina.

A ação ocorreu por volta das 15h, em diferentes endereços da cidade, entre eles as ruas Dário Vilela Bitencourt, no bairro Vila Ribeiro, Silvina Oliveira Santos, no bairro Aparecidinho, e Rua Diamante, no bairro Platina. Durante a operação, equipes da Polícia Militar do Paraná deram cumprimento a dois mandados de prisão. Um deles em desfavor de um homem investigado por crimes previstos nos artigos 155 do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. O segundo mandado foi cumprido contra outro indivíduo por descumprimento de medida protetiva.

Ainda durante as diligências, em um dos endereços onde foi cumprido mandado de busca e apreensão, os policiais localizaram porções de maconha, uma balança de precisão, dinheiro em espécie e um facão com resquícios de entorpecente, indicando possível prática de tráfico de drogas.

Como resultado da operação, dois homens foram presos. Também foram apreendidos aproximadamente 18,8 gramas de maconha, uma balança de precisão, a quantia de R$ 2.009,00 em dinheiro e um facão com vestígios de droga.

Os envolvidos e os objetos apreendidos foram encaminhados para as providências da polícia judiciária, permanecendo à disposição da Justiça.