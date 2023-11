Uma briga generalizada foi registrada neste domingo (19) em um rodeio de Joaquim Távora, no norte do Paraná. Um vídeo mostra um homem deitado no chão enquanto leva chutes na cabeça.

De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, uma pessoa ficou ferida, recebeu atendimento médico, mas foi liberada sem ferimentos graves.

Em outro vídeo, é possível ter a dimensão da briga, que envolveu várias pessoas, que ainda serão identificadas pela Polícia Civil.

De acordo com a organização do evento, o rapaz que foi agredido está bem, mas a empresa não vai se pronunciar sobre o assunto. Ainda não há informações divulgadas pela PC sobre o que teria motivado a briga generalizada.