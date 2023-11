A Polícia Civil concluiu as investigações sobre o assassinato de Carolina Regina do Nascimento, de 25 anos, ocorrido no último sábado, dia 18, em frente a uma residência no bairro Vila Coelho, em Santo Antônio da Platina/PR. O autor do crime, um homem de 22 anos, é cunhado da vítima.

Conforme depoimentos prestados pelo esposo e familiares da vítima, a discussão teve início momentos antes, quando o suspeito foi agressivo com sua enteada, uma criança de 3 anos. A tia da criança interveio e acabou sendo alvo de ofensas verbais por parte do suspeito. Os ânimos se exaltaram, resultando em um confronto físico entre o marido da vítima e o suspeito. Quando a situação parecia ter se acalmado, o suspeito entrou na residência, pegou uma faca e desferiu um golpe violento nas costas da vítima. O golpe atingiu a costela e perfurou o pulmão e o coração de Carolina, provocando uma hemorragia aguda que culminou em sua morte.

O suspeito, posteriormente, foi apresentado voluntariamente na delegacia, acompanhado por um advogado, alegando legítima defesa. Ele afirmou que, após os xingamentos, passou a ser agredido pelo casal e argumentou que ambos levaram a faca para o confronto. Segundo sua versão, a faca foi derrubada no chão, e em um momento de raiva, ele a pegou e tentou atingir seu concunhado. No entanto, acabou acertando Carolina.

O inquérito foi concluído, e o suspeito foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado, caracterizado pelo emprego de meio que impossibilitou a defesa da vítima, além de configurar como feminicídio.