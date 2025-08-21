Na manhã desta quinta-feira, dia 21 de agosto de 2025, por volta das 10h15, um capotamento foi registrado na PR-436, no KM-89, próximo à entrada do bairro Tabuleta, em Bandeirantes.

Um idoso, morador de Santa Amélia, conduzia uma Fiat Strada vermelha, com placas da cidade, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista, caiu em um barranco e acabou capotando.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes foram acionadas e tiveram muito trabalho para remover o motorista, já que o carro ficou preso em um buraco. O idoso, que estava sozinho no veículo, foi socorrido consciente e encaminhado ao pronto-socorro de Bandeirantes com vários ferimentos.

Antes da chegada do resgate, motoristas que passavam pelo local prestaram os primeiros atendimentos, ajudando a retirar a vítima de dentro do carro.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.