O implante subdérmico de etonogestrel, conhecido comercialmente como Implanon NXT, que custa entre R$ 2 mil e R$ 4 mil na rede privada, agora está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) do estado do Paraná.

Equipes de saúde estão sendo preparadas para a novidade no estado

Para preparar as equipes que vão trabalhar com o novo método, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em parceria com o Ministério da Saúde, realizou nesta terça-feira (25) uma oficina de qualificação voltada a profissionais dos 38 municípios referência das 22 Regionais de Saúde.

Reprodução não planejada é uma pauta urgente

O implante é um contraceptivo reversível de longa duração (LARC), com eficácia por até três anos e rápida recuperação da fertilidade após a retirada. Por ser de uso contínuo, reduz falhas comuns de anticoncepcionais diários ou mensais. A incorporação ao SUS foi definida pelas Portarias 47 e 48, de 8 de julho de 2025. A previsão federal é distribuir 500 mil unidades ainda neste ano, com expansão para 1,8 milhão em 2026.

A necessidade de ampliar métodos efetivos de prevenção é urgente: dados da pesquisa Nascer no Brasil II (2021–2023) mostram que entre 33% e 40% das gestantes não planejaram a gravidez. Em 2022, adolescentes de até 19 anos representaram 12,3% de todos os partos no país.

O

secretário estadual da Saúde, Beto Preto, destacou que a nova oferta fortalece direitos sexuais e reprodutivos.

“Ampliar o acesso ao implante é dar mais autonomia e segurança às mulheres paranaenses. Estamos garantindo uma rede preparada, com profissionais qualificados e um método moderno, eficaz e seguro. Investir em planejamento reprodutivo é investir em saúde, dignidade e futuro”, afirmou.

O implante será oferecido a adolescentes e mulheres em idade fértil, conforme critérios do Ministério da Saúde, e se soma aos métodos já disponíveis no SUS, como DIU de cobre, pílulas, injetáveis, preservativos, laqueadura e vasectomia.

Treinamento e preparação

A oficina reuniu cerca de 150 profissionais entre médicos, enfermeiros e gestores das 22 Regionais de Saúde, além de representantes do Coren/PR e do Cosems/PR. Durante o encontro, foram distribuídos kits com cartilhas, aplicadores e placebos, e os participantes treinaram técnicas de inserção e retirada do implante em braços anatômicos de simulação. Também houve debates sobre organização da oferta, fluxos assistenciais e planejamento territorial.

Para Maria Goretti David Lopes, diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, a iniciativa fortalece a Atenção Primária e ajuda a reduzir desigualdades.

“A qualificação dos profissionais e a organização dos serviços são fundamentais para que esse novo método chegue a quem mais precisa. A inserção do implante amplia o cuidado, reduz desigualdades e fortalece os direitos sexuais e reprodutivos de mulheres e adolescentes”, afirmou.

Camila Farias, enfermeira e consultora técnica da Coordenação Geral de Atenção à Saúde das Mulheres do Ministério da Saúde, reforçou que o implante é o método reversível mais seguro e eficaz disponível hoje.

“Estamos aqui para reforçar a importância da habilidade técnica, fornecer o insumo e a informação adequada para a população. Temos que fortalecer todos os métodos [contraceptivos] e entender qual o melhor para aquela pessoa que busca a unidade de saúde. O objetivo é fortalecer o que temos no SUS e reforçar que estamos incorporando novas tecnologias para dar acesso à população”, concluiu Camila.

Distribuição no Paraná

O Estado já recebeu 25.620 unidades, todas encaminhadas aos municípios contemplados na primeira fase, 38 cidades com mais de 50 mil habitantes. A expectativa é que o método esteja disponível em todas as 22 Regionais de Saúde no próximo semestre.

Segundo Carolina Poliquesi, chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher da Sesa, os próximos passos incluem organização de fluxos, definição de equipes e ampliação gradual da oferta. “Esse é um avanço na garantia de direitos. O implante oferece alternativa segura para mulheres que não podem usar outros métodos já disponíveis no SUS”, afirmou.

Entre os municípios contemplados estão Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Guarapuava, São José dos Pinhais, Colombo, Araucária, Toledo, Umuarama e outros.