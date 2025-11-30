Na manhã deste domingo (30), durante ação de patrulhamento preventivo na orla marítima do litoral paranaense, a equipe do helicóptero Arcanjo 01 — aeronave de atuação conjunta entre o Corpo de Bombeiros do Paraná (CBMPR) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) — localizou três pessoas à deriva no mar.

Duas delas estavam próximas uma da outra, enquanto a terceira encontrava-se cerca de 300 metros afastada da zona de arrebentação, na área compreendida entre os postos de guarda-vidas IPANEMA 1 e IPANEMA 2.

Diante da situação, a tripulação realizou o lançamento imediato do Operador Aerotático de Salvamento (OAT SAR), em razão do risco à vida e da urgência do atendimento. Em seguida, o helicóptero embarcou um Guarda-Vidas Civil do posto mais próximo, que foi lançado para o resgate da terceira vítima.

Ao término da operação, duas pessoas foram retiradas da água por meio da técnica de sling (salvamento aéreo), enquanto a terceira foi resgatada com êxito pelo guarda-vidas lançado pelo Arcanjo 01.

Esse tipo de ação integra as atividades de prevenção e resposta rápida realizadas pelas equipes do CBMPR e da PMPR durante a temporada de maior movimentação no litoral.

Assista o vídeo 👇

